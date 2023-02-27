До збірної року ФІФА потрапив також потенційний ґвалтівник.

На гала-вечорі ФІФА The Best було оголошено символічну збірну 2022 року. Через кількість топ-форвардів ФІФА була змушена складати "команду" за незвичною для сучасного футболу схемою 3-3-4. Ліонель Мессі потрапив до збірної завдяки успішному виступу на ЧС-2022, Карім Бензема – завдяки виграшу "Золотого м'яча", а Кіліан Мбаппе та Ерлінг Холанд – у принципі за статус найкращих нападників планети.

Зіркового гравця ПСЖ звинуватили у зґвалтуванні

Символічна збірна ФІФА 2022 року виглядає так: Куртуа (Реал) – Хакімі (ПСЖ), ван Дейк (Ліверпуль), Канселу (Манчестер Сіті/Баварія) – Де Брюйне (Манчестер Сіті), Каземіро (Манчестер Юнайтед), Модріч (Реал) – Мессі (ПСЖ), Бензема (Реал), Холанд (Манчестер Сіті), Мбаппе (ПСЖ).

Зазначимо, що до збірної 2022 року ФІФА потрапив також потенційний ґвалтівник Ашраф Хакімі. Сьогодні правого захисника ПСЖ звинуватили у зґвалтуванні.

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