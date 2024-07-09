Міжнародна федерація футболу (ФІФА) зняла заборону на реєстрацію нових гравців Партизана, інформує Sportklub. На початку червня Партизан отримав заборону на реєстрацію новачків на три найближчі трансферні періоди через невиплачені борги своєму колишньому гравцеві Такумі Асано, який зараз є гравцем Мальорки.

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Футбольна асоціація Сербії отримала від ФІФА лист про те, що внесок у розмірі 250 тисяч євро було виплачено і трансферна заборона більше не діє. Таким чином, клуб зможе внести в заявку на єврокубкові турніри п'ятьох своїх новачків, які були підписані цього літа.

Нагадаємо, що в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів Партизан зіграє з київським Динамо.

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