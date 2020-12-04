ФІФА довелося дещо змінити свої плани щодо проведення наступного чемпіонату світу між клубами.

Турнір відбудеться наприкінці 2021 року, проте точна дата наразі не відома, повідомляє офіційний сайт Федерації.

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Від революційного формату довелося відмовитися. ФІФА планувала вперше розіграти трофей між 24 клубами, проте змушена залишити звичні 7. Певною несподіванкою став і господар клубного ЧС-2021. Ним стане Японія, хоча у ЗМІ основним претендентом називали Китай.

Нагадаємо, клубний чемпіонат світу 2020 року ще не провели, оскільки його перенесли на лютий 2021-го. Європу представлятиме Баварія, а останнім володарем трофею поки залишається Ліверпуль.

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