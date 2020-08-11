ФІФА розглядає можливість вручення "Золотого м'яча-2020" – Баварія змагається за успіх свого форварда

Нещодавно скасований "Золотий м'яч-2020" все-таки може знайти свого власника.

Голова правління мюнхенської Баварії Карл-Хайнц Румменігге вирішив поцікавитись у очільника ФІФА Джанні Інфантіно щодо долі "Золотого м'яча-2020".

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"Я поговорив з Інфантіно телефоном, і зараз у ФІФА всерйоз розглядають можливість вручення "Золотого м'яча" у нинішньому році", – цитує Румменігге Kicker. На думку букмекерів, головним претендентом на нагороду у поточному році є форвард Баварії Роберт Лєвандовскі.

Раніше французьке видання France Football, яке і започаткувало найпрестижнішу індивідуальну нагороду, оголосило, що не вручатиме "Золотий м'яч-2020" через пандемію. Нагадаємо, минулого року нагороду отримав Ліонель Мессі.

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