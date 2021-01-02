Міжнародна федерація футболу приєдналась до вітань на адресу тренера збірної України Олександра Шовковського з нагоди уродин.

"Олександр Шовковський приєднався до Динамо в 9 років і залишив свій єдиний клуб легендою у віці 41 року. Він залишається єдиним голкіпером, який жодного разу не пропустив в серії пенальті на чемпіонатах світу.

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Вітаємо з 45-річчям помічника тренера збірної України і недавнього запасного голкіпера", – йдеться у привітанні ФІФА у соціальній мережі Твіттер.

Цікаво, що у футбольній організації помилились з віком Олександра, зробивши його молодшим на рік.

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