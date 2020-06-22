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ФІФА пригадала легендарний сольний прохід Марадони проти Англії – гол вважається одним з найкращих за всю історію

13:54 - Читать на русском
ФІФА пригадала легендарний сольний прохід Марадони проти Англії – гол вважається одним з найкращих за всю історію
Дієго Марадона / L'Equipe

Саме цього дня, 22 червня, відбувся легендарний матч Аргентина – Англія, в якому Дієго Марадона забив один з найкрасивіших голів за всю історію.

Поєдинок ЧС-1986 між Аргентиною та Англією запам'ятався неймовірним перфомансом Марадони. ФІФА вирішила пригадати шикарний гол Дієго Армандо у своєму офіційному твіттері.

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Саме тоді легендарний аргентинець відзначився неймовірним сольним проходом з власної половини поля, обігравши п'ятьох суперників та відправивши м'яч у ворота англійців.

Цікаво, що в цьому ж поєдинку Марадона забив ще один легендарний гол, переправивши м'яч у ворота рукою.

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Теги
Відеоновини Англія Англія Аргентина Аргентина Дієго Дієго Марадона ФІФА Світ
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