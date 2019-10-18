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ФІФА презентувала емблему та затвердила дату проведення Клубного чемпіонату світу-2019

18:30 342 Читать на русском
ФІФА презентувала емблему та затвердила дату проведення Клубного чемпіонату світу-2019
Реал – чинний переможець Клубного чемпіонату світу

ФІФА показала логотип Клубного чемпіонату світу-2019, який пройде з 11 по 21 грудня в Досі.

У турнірі, який відбудеться в Катарі, візьмуть участь переможці головних клубних турнірів усіх континентів і представник країни-господарки.

Відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу – Ліверпуль може зіграти з екзотичним опонентом

Ліверпуль (Англія, Європа), Есперанс (Туніс, Африка), Монтеррей (Мексика, КОНКАКАФ), Енгень Спорт (Нова Каледонія, Океанія) , Аль-Садд (Катар, Азія) вже забронювали собі путівки на турнір.

Представники Ліги чемпіонів Азії і Копа Лібертадорес ще не визначені, оскільки змагання ще тривають.

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