ФІФА презентувала емблему та затвердила дату проведення Клубного чемпіонату світу-2019

ФІФА показала логотип Клубного чемпіонату світу-2019, який пройде з 11 по 21 грудня в Досі.

У турнірі, який відбудеться в Катарі, візьмуть участь переможці головних клубних турнірів усіх континентів і представник країни-господарки.

Відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу – Ліверпуль може зіграти з екзотичним опонентом

Ліверпуль (Англія, Європа), Есперанс (Туніс, Африка), Монтеррей (Мексика, КОНКАКАФ), Енгень Спорт (Нова Каледонія, Океанія) , Аль-Садд (Катар, Азія) вже забронювали собі путівки на турнір.

Представники Ліги чемпіонів Азії і Копа Лібертадорес ще не визначені, оскільки змагання ще тривають.

Мессі, Роналду і Зідан за крок до історії, а суперник Шахтаря – унікальний: 7 фактів про новий сезон Ліги чемпіонів