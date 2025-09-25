У четвер, 25 вересня, ФІФА представила трьох офіційних талісманів Чемпіонату світу 2026 року, кожен з яких символізує одну з країн-господарів турніру. Це – Лось Мейпл (Канада), ягуар Заю (Мексика) і білоголовий орлан Клатч (США). Зображення талісманів були ретельно розроблені, щоб відобразити яскраву культуру, спадщину і дух своїх країн, об'єднуючись, щоб символізувати єдність, різноманітність і спільну пристрасть до футболу.

"Команда-26 стала більшою – і ще веселішою! Мейпл, Заю і Клатч сповнені радості, енергії та духу єдності, як і сам Чемпіонат світу з футболу. Ці три талісмани відіграють ключову роль у неймовірній, захоплюючій атмосфері, яку ми створюємо для цього знаменного турніру. Вони підкорять серця і запалять вогонь свята по всій Північній Америці і в усьому світі. Я вже уявляю їх на дитячих футболках, що вітають легенд футболу, і – ще один перший випадок на цьому турнірі – у відеоіграх, в які грають мільйони людей по всьому світу", – сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно.

