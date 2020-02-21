ФІФА повідомила деталі справи Барішіча, через яку Олександрії заборонили реєструвати новачків

Олександрія зможе дозаявити зимових новачків, якщо встигне розрахуватися з боргом хорвату Йосіпу Берішічу.

"Ми можемо підтвердити, що рішення у цій справі було прийняте Палатою з вирішення спорів 27 травня 2014 року. Вона зобов'язала клуб ПФК Олександрія виплатити гравцеві Йосіпу Барішічу 80 тисяч доларів плюс відсотки і компенсацію у розмірі 153 тисяч доларів США плюс відсотки.

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Крім того, зверніть увагу, що 25 вересня 2019 року Дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив рішення через невиконання вищезгаданого рішення ПВС. На клуб накладено штраф в розмірі 15 тисяч швейцарських франків, і йому було надано останній пільговий період у 30 днів для виплати суми кредиторові.

Оскільки клуб не виплатив цю суму у встановлені терміни, Дисциплінарним комітетом ФІФА був накладений трансферний бан, який буде скасований після погашення заборгованості перед кредитором", – відповіли на звернення Sport Arena в ФІФА.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що на Олександрію накладений трансферний бан. Причиною стали борги ще з чемпіонату-2011/12 футболісту Йосіпу Барішічу. Цікаво, що хорват в тому сезоні відіграв за "городян" всього п'ять матчів.

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