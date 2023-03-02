Раніше ФІФА заявила про наміри переформатувати груповий етап чемпіонату світу. Мундіаль 2026 року, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді, мав містити в собі 16 груп по 3 команди.

Однак, як інформує ВВС, ФІФА вирішила повернутися до колишнього формату з чотирма командами в групі. Остаточне рішення з цього питання має бути ухвалене 16 березня.

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Причина, через яку ФІФА вирішила не змінювати формат турніру, криється в успіху ЧС-2022 у Катарі. В організації не хочуть, щоб команди вибували з турніру лише після двох матчів. До того ж повернення до чотирьох учасників у групі розширить змагання з прогнозованих 80 матчів до можливих 104 матчів.

Мундіаль 2026 року стане першим чемпіонатом світу, в якому візьмуть участь 48 збірних.