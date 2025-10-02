Керівники ФІФА висловили невдоволення тим, що дебютний турнір за участю 32 команд, який пройшов цього літа в США, обійшовся без чемпіонів Англії, Іспанії та Італії – Ліверпуля, Барселони та Наполі відповідно.

У зв'язку з цим обмеження на максимальну кількість команд від однієї країни, можливо, будуть пом'якшені з наступного розіграшу турніру, інформує The Times. На даний момент брати участь у клубному чемпіонаті світу можуть лише дві команди від однієї країни.

ФІФА також може спробувати розширити клубний чемпіонат світу до 48 команд, однак УЄФА налаштована категорично проти цього. Крім того, УЄФА не підтримує проведення турніру частіше, ніж раз на чотири роки, але не буде заперечувати проти збільшення ліміту з двох клубів на країну до трьох.

Наступний турнір відбудеться в 2029 році. Переможцем першого розіграшу став Челсі.

