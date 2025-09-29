ПСЖ, як переможець Ліги чемпіонів, зіграє у фіналі Міжконтинентального кубка ФІФА, який запланований на 17 грудня 2025 року.

Як повідомляє офіційний сайт ФІФА, оголосила, що вирішальна стадія турніру відбудеться в Катарі, як і рік тому. ПСЖ дізнається суперника 13 грудня. Це буде або Пірамідс з Єгипту, або переможець пари Крус Асуль – володар Кубка Лібертадорес.

Нагадаємо, торік Реал здобув трофей, обігравши мексиканську Пачуку з рахунком 3:0.

До слова, у складі ПСЖ виступає українець Ілля Забарний.

