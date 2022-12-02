Менеджери збірної Сенегалу не змогли встежити, щоб всі необхідні заходи перед матчем були здійснені.

Дисциплінарний комітет ФІФА наклав на Федерацію футболу Сенегалу штраф у 10 тисяч швейцарських франків за порушення норм регламенту, які стосуються ЗМІ та маркетингу, повідомляє M7actu.

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Якщо розшифрувати юридичні приписи, то Сенегал отримав покарання за те, що перед матчем 3-го туру групового етапу ЧС-2022 з Еквадором на традиційну прес-конференцію прийшов лише головний тренер. Жодного із футболістів, як того вимагає регламент, не було. Аліу Сіссе пояснив це тим, що він не хотів би, щоб хоч хтось із його підопічних до матчу провів у дорозі три зайвих години.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу збірна Сенегалу набрала шість очок і вийшла у плей-офф ЧС-2022. В 1/8 фіналу африканці зіграють проти Англії.

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