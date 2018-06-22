ФІФА оштрафувала Федерацію футболу Мексики через поведінку фанатів на ЧС-2018

ФІФА ухвалила рішення покарати мексиканську федерацію через поведінку фанатів "Триколору" на чемпіонаті світу-2018 в Росії. Мова йде про дискримінаційні та образливі вигуки вболівальників на трибунах.

Федерація футболу Мексики отримали 10 тисяч доларів штрафу за дискримінаційні кричалки своїх фанів, повідомляє журналіст AP Роб Харріс у своєму твіттері.

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Упродовж усього поєдинку проти збірної Німеччини (1:0) вболівальники збірної Мексики вигукували гомофобні образи при введенні м'яча в гру кіпером Бундестіму Мануелем Нойєром. Раніше мексиканців вже кілька разів штрафували за подібні витівки фанатів, зокрема, під час кваліфікаційного турніру до ЧС-2018.

Футбольна федерація вже закликала вболівальників збірної Мексики на майбутнє відмовитися від образливих гасел на трибунах.