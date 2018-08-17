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ФІФА оштрафувала Атлетіко через трансфер Черчі

18:11 317 Читать на русском
ФІФА оштрафувала Атлетіко через трансфер Черчі
ФК Атлетіко Мадрид

Мадридський Атлетіко отримав покарання від ФІФА через втручання третіх осіб у трансферну діяльність.

Дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував Атлетіко на суму в розмірі 46 тисяч євро, повідомляє офіційний сайт організації.

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Вся справа в тому, що була неправильно проведена операція при купівлі в Торіно Алессіо Черчі. Італієць став гравцем "матрацників" у 2014 році і вже встиг покинути команду.

У правилах ФІФА є пункт, в якому йдеться про те, що клуб не може допустити втручання в свої дії третіх осіб в питаннях що стосуються купівлі та продажу гравців.

При покупці гравця іспанці розраховували на гроші інвестиційного фонду, що є грубим порушенням правил ФІФА.

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Теги
Іспанія Алессіо Черчі Алессіо Черчі Атлетіко Атлетіко
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