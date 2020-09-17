Збірна України зберегла свої позиції в оновленому рейтингу ФІФА, підопічні Андрія Шевченка залишаються на 24-й сходинці.

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Суперники "синьо-жовтих" у Лізі націй розташувались наступним чином: Іспанія – 7-ма сходинка, Німеччина – 14, Швейцарія – 15. Не варто забувати і про майбутніх опонентів українців на Євро-2020: Нідерланди – 13, Австрія – 27.

Нагадаємо, "синьо-жовті" провели два поєдинки на старті Ліги націй, у Львові Україна здолала швейцарців (2:1), а у Мадриді розгромно поступилась іспанцями (0:4).

З повним списком можна ознайомитись на офіційному сайті ФІФА.

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