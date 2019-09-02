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ФІФА оголосила трьох номінантів на звання найкращого гравця сезону 2018/19

14:28 320 Читать на русском
ФІФА оголосила трьох номінантів на звання найкращого гравця сезону 2018/19
Трійка номінантів / Сайт ФІФА

Керівний орган світового футболу визначився з претендентами на головну індивідуальну нагороду.

ФІФА у своєму офіційному твіттері опублікувала трійку фіналістів, які поборються за звання найкращого гравця сезону.

Фердінанд заявив, що приз найкращого гравця УЄФА повинен був отримати не ван Дейк – у легенди МЮ свої кандидати

Ними стали Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та Вірджил ван Дейк. Ця ж трійка кількома днями раніше змагалася за звання найкращого гравця Ліги чемпіонів 2018/19. Тоді перемогу здобув нідерландський центрбек Ліверпуля.

Роналду зізнався, що йому подобається ідея завершити кар'єру в один рік з Мессі

Офіційне нагородження найкращого гравця сезону 2018/19 заплановане на 23 вересня.

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Світ ФІФА Гравець року ФІФА Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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