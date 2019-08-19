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ФІФА оголосила претендентів на премію Пушкаша за найкрасивіший гол року

17:41 1557 Читать на русском
ФІФА оголосила претендентів на премію Пушкаша за найкрасивіший гол року
Ліонель Мессі / EPA

Міжнародна федерація оприлюднила список з 10 претендентів на звання найкрасивішого голу року.

ФІФА визначила претендентів на премію Ференца Пушкаша.

Мессі, Роналду та 4 фіналісти Ліги чемпіонів претендують на нагороду ФІФА The Best-2019

Отримати нагороду за найкрасивіший гол року можуть Ліонель Мессі, Златан Ібрагімовіч, Матеус Кунья, Хуан Кінтеро, Фабіо Квальярелла, Андрос Таунсенд, Даніель Зсорі. Не обійшлось і без представниць прекрасної статі – кандидатами також стали Аджара Нчут, Емі Родрігес та Біллі Сімпсон.

Голосування триватиме до 1 вересня. Віддати свій голос за одного з кандидатів можна на офіційному сайті ФІФА.

Гвардіола, Клопп, Сантуш та ще 7 тренерів претендують на нагороду ФІФА The Best-2019

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