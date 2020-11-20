Організатори The Best FIFA Football Awards не будуть скасовувати нагородження за підсумками 2020 року.

Церемонія вручення нагород ФІФА The Best в цьому році пройде в онлайн-форматі і відбудеться 17 грудня, повідомляє офіційний сайт організації. Голосування за номінантів триватиме з 25 листопада по 9 грудня. Причиною незвичайного підходу до щорічної церемонії стала пандемія коронавірусу.

Жеребкування відбору ЧС-2022: всі кошики, дата та розклади – Україна має шанси на прямий вихід, крах Росії

"В цьому році стало зрозуміліше, ніж будь-коли, що немає нічого важливішого за здоров'я. Після безпечного відновлення змагань футбол став для багатьох рідкісним джерелом радості. Згідно з запобіжними заходами, було вирішено, що церемонія нагородження буде проводитися тільки в онлайн-форматі", – йдеться в заяві прес-служби ФІФА.

Традиційно будуть визначені переможці в 11 номінаціях: найкращий футболіст, найкраща футболістка, найкращий тренер чоловічої команди, найкращий тренер жіночої команди, найкращий голкіпер в чоловічому і жіночому футболі, Збірна 11 найкращих гравців в чоловічому і жіночому футболі, нагорода в номінації "фейр-плей", премія Пушкаша (найкращий гол) і премія Fan Award.

Іспанія забила 6 голів у ворота Німеччини, але Ла Ліга перетворилась у сумний катеначчо