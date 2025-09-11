Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила розклад проведення матчів Міжконтинентального кубка 2025. Перший матч плей-офф між переможцем Ліги чемпіонів КАФ 2024/25 Пірамідс і тріумфатором Ліги чемпіонів ОФК Окленд Сіті відбудеться 14 вересня в Єгипті. Переможець цієї дуелі 23 вересня зустрінеться з чинним володарем Ліги чемпіонів АФК Аль-Ахлі.

Слідом за Росією – під дискваліфікацію ФІФА може потрапити ще одна країна

Команда, яка виграє в етапі Африки, Азії та Океанії, отримає шанс зіграти проти чемпіона КОНКАКАФ Крус Асуль 10 грудня, а вже після цього – проти переможця Копа Лібертадорес, який визначиться 29 листопада.

Фінал відбудеться 17 грудня, де на переможця попередніх етапів чекатиме чинний чемпіон Ліги чемпіонів ПСЖ, у складі якого грає українець Ілля Забарний.

Нові правила для збірних: ФІФА змінила календар матчів до 2030 року