Фінал Міжконтинентального кубка 2025 відбудеться 17 грудня.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила розклад проведення матчів Міжконтинентального кубка 2025. Перший матч плей-офф між переможцем Ліги чемпіонів КАФ 2024/25 Пірамідс і тріумфатором Ліги чемпіонів ОФК Окленд Сіті відбудеться 14 вересня в Єгипті. Переможець цієї дуелі 23 вересня зустрінеться з чинним володарем Ліги чемпіонів АФК Аль-Ахлі.
Команда, яка виграє в етапі Африки, Азії та Океанії, отримає шанс зіграти проти чемпіона КОНКАКАФ Крус Асуль 10 грудня, а вже після цього – проти переможця Копа Лібертадорес, який визначиться 29 листопада.
Фінал відбудеться 17 грудня, де на переможця попередніх етапів чекатиме чинний чемпіон Ліги чемпіонів ПСЖ, у складі якого грає українець Ілля Забарний.
