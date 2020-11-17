Пандемія також вплинула на проведення традиційного чемпіонату світу серед клубів.

Клубний чемпіонат світу відбуватиметься з 1-го по 11 лютого 2021 року у Катарі, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Швейцарія – Україна: матч Ліги націй не відбудеться взагалі, УАФ відмовилася привезти нову команду й чекає вердикту УЄФА

Зазвичай цей турнір прододився у грудні, але COVID-19 вплинув на плани організаторів події. Європу на клубному ЧС представлятиме чинний переможець Ліги чемпіонів сезону 2019/20 – мюнхенська Баварія.

Останній трофей клубного ЧС здобував Ліверпуль у 2019-му.

"Взяти той бісовий кубок": Баварія та історичний требл – крізь Fiasko dahoam і Гвардіолу, який розлютив Хайнкеса