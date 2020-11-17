ФІФА оголосила дати проведення клубного ЧС – турнір відбудеться у 2021 році
19:54 - Читать на русском
Пандемія також вплинула на проведення традиційного чемпіонату світу серед клубів.
Клубний чемпіонат світу відбуватиметься з 1-го по 11 лютого 2021 року у Катарі, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Швейцарія – Україна: матч Ліги націй не відбудеться взагалі, УАФ відмовилася привезти нову команду й чекає вердикту УЄФА
Зазвичай цей турнір прододився у грудні, але COVID-19 вплинув на плани організаторів події. Європу на клубному ЧС представлятиме чинний переможець Ліги чемпіонів сезону 2019/20 – мюнхенська Баварія.
Останній трофей клубного ЧС здобував Ліверпуль у 2019-му.
"Взяти той бісовий кубок": Баварія та історичний требл – крізь Fiasko dahoam і Гвардіолу, який розлютив Хайнкеса
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter