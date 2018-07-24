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ФІФА оголосила 10 претендентів на звання найкращого гравця року з великою сенсацією

17:39 5509 Читать на русском
ФІФА оголосила 10 претендентів на звання найкращого гравця року з великою сенсацією
Неймар / фото: ФІФА

ФІФА назвала 10 кандидатів, які позмагаються за звання найкращого гравця сезону 2017/18.

До списку потрапили Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, чемпіони світу Антуан Грізманн, Рафаель Варан та Кіліан Мбаппе, "срібний" призер ЧС-2018 Лука Модріч.

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Варто зауважити, що форвард ПСЖ Неймар цьогоріч на перемогу в номінації претендувати не буде. Минулого року бразилець посів третє місце після Кріштіану Роналду та Лео Мессі.

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Ім'я найкращого гравця сезону 2017/18 ФІФА оголосить 24 вересня.

Список претендентів на звання найкращого гравця сезону 2017/18:

Кіліан Мбаппе (Франція / ПСЖ)

Лука Модріч (Хорватія / Реал Мадрид)

Кріштіану Роналду (Португалія / Мадрид / Ювентус)

Еден Азар (Бельгія / Челсі)

Антуан Грізманн (Франція / Атлетіко)

Ліонель Мессі (Аргентина / Барселона)

Кевін де Брюйне (Бельгія / Манчестер Сіті)

Мохамед Салах (Єгипет / Ліверпуль)

Рафаель Варан (Франція / Реал Мадрид)

Харрі Кейн (Англія / Тоттенхем)

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