ФІФА оголосила 10 претендентів на звання найкращого гравця року з великою сенсацією

ФІФА назвала 10 кандидатів, які позмагаються за звання найкращого гравця сезону 2017/18.
До списку потрапили Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, чемпіони світу Антуан Грізманн, Рафаель Варан та Кіліан Мбаппе, "срібний" призер ЧС-2018 Лука Модріч.
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Варто зауважити, що форвард ПСЖ Неймар цьогоріч на перемогу в номінації претендувати не буде. Минулого року бразилець посів третє місце після Кріштіану Роналду та Лео Мессі.
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Ім'я найкращого гравця сезону 2017/18 ФІФА оголосить 24 вересня.
Список претендентів на звання найкращого гравця сезону 2017/18:
Кіліан Мбаппе (Франція / ПСЖ)
Лука Модріч (Хорватія / Реал Мадрид)
Кріштіану Роналду (Португалія / Мадрид / Ювентус)
Еден Азар (Бельгія / Челсі)
Антуан Грізманн (Франція / Атлетіко)
Ліонель Мессі (Аргентина / Барселона)
Кевін де Брюйне (Бельгія / Манчестер Сіті)
Мохамед Салах (Єгипет / Ліверпуль)
Рафаель Варан (Франція / Реал Мадрид)
Харрі Кейн (Англія / Тоттенхем)