Влітку у США з 15 червня по 13 липня відбудеться Клубний чемпіонат світу в оновленому форматі. Участь візьмуть 32 клуби з різних куточків світу.

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На своєму офіційному сайті ФІФА оприлюднила дані щодо призових. Переможець турніру отримає близько 115 мільйонів доларів. Загальний призовий фонд складає 1 млрд і розподілений на дві частини – 475 млн доларів (спортивна частина) і 525 млн (бонус за участь).

Левову частку бонусів за участь отримають клуби з Європи – від 11,8 до 35,4 млн євро кожний. Водночас точні суми для кожної європейської команди визначатимуть на основі спортивних і комерційних критеріїв.

Південноамериканські клуби отримають по 14 мільйонів євро як бонуси за участь, тоді як команди з Північної Америки, Центральної Америки і Карибського басейну, Азії та Африки матимуть по 8,85 мільйона євро, а єдиний представник Океанії (Окленд Сіті) – 3,3 мільйона євро.

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