Бразилія та Аргентина все ж зіграють матч кваліфікації до ЧС-2022, який тривав лише 4 хвилини.

Дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив рішення провести зупинений матч між Бразилією та Аргентиною в рамках кваліфікації до ЧС-2022, повідомляє офіційний сайт федерації. Дату та місце проведення зустрічі визначать пізніше.

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Окрім цього, ФІФА обрала покарання для обох сторін через те, що матч не відбувся у заплановану дату. Так, Бразильська федерація має сплатити 500 тисяч швейцарських франків за порушення порядку та безпеки, а Аргентинська асоціація – 200 тисяч франків за невиконання нею своїх зобов'язань щодо порядку та безпеки, підготовки та участі в матчі. Обидві сторони також мають заплатити ще по 50 тисяч франків через зрив поєдинку.

Також ФІФА дискваліфікувала 4 винуватців скандалу – гравці Аргентини (Буендія, Еміліано Мартінес, Ло Чельсо та Ромеро) відсторонені на 2 поєдинки. Нагадаємо, саме через них гру і перервали – футболісти начебто прибули до Бразилії з порушенням карантинних законів.

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