"У 2000-х стало ясно, що фінансове становище великої кількості клубів у Європі стало нестерпним. Через борги і щорічний дефіцит фінансування вони дійшли до катастрофи у середньостроковій перспективі. Правила фінансового фейр-плей могли бути недосконалі, але вони були необхідні і принесли хороші результати. Десять років тому фінансовий фейр-плей врятував клубний футбол в Європі.

Інфантіно озвучив категоричну позицію ФІФА щодо Європейської Суперліги

ФІФА перебуває у процесі перегляду трансферної системи, тому що пора надати конкретну допомогу клубам і гравцям. Ми всерйоз обговорюємо введення обмежень на розмір заробітної плати, комісію за трансфер і комісію, яка виплачується агентам. З цих питань повинна бути повна прозорість", – цитує Інфантіно L'Equipe.

Нагадаємо, Джанні Інфантіно очолює ФІФА з 2016 року.

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