Міжнародна федерація футбол вирішила збільшити інтерес до КСЧ-2025, запросивши культового Майкла Баффера для роботи на матчах.

Знаменитий ринг-анонсер Майкл Баффер буде оголошувати вихід футболістів на поле перед початком півфінальних і фінальних матчів клубного чемпіонату світу-2025. Про це інформує Daily Mail.

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За повідомленням джерела, ФІФА найняла 80-річного американця, який, як очікується, буде працювати на трьох матчах клубного ЧС-2025. Його найзнаменітішою фразою є: "Let's get ready to rumble" ("Приготуйтеся до бою").

Сьогодні, 8 липня, в першому півфінальному матчі турніру Челсі зіграє з Флуміненсе. В іншому півфіналі зустрінуться Реал і ПСЖ.

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