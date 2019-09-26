ФІФА навела доказ того, що капітан збірної Нікарагуа таки голосував за Мессі

Міжнародна федерація футболу не залишилась осторонь скандалу, який виник навколо премії The Best.

ФІФА миттєво відреагувала на звинувачення на свою адресу у ніби-то махінаціях щодо підрахунку голосів при виборі найкращого гравця світу.

Нагадаємо, видання El Chiringuito у своєму Твіттері процитувало капітана збірної Нікарагуа Хуана Барреру, який висловив подивування з приводу буцім-то свого вибору на користь Ліонеля Мессі. "Я не голосував за Мессі у премії The Best", – сказав Баррера.

"Я не голосував за Мессі", – капітан збірної Нікарагуа викрив ФІФА у фальсифікації голосів

ФІФА в свою чергу опублікувала форму для голосування, на якій стоїть підпис Баррери і печатка федерації футболу Нікарагуа. У ній голос віддано за Мессі.

Нагадаємо, переможець номінації Ліонель Мессі набрав 46 балів. Другим став Вірджіл Ван Дейк, в активі у якого 38 голосів. Третій – португалець Кріштіану Роналду (36 балів).

Мессі в центрі скандалу через ФІФА – з'явилися докази махінацій під час визначення переможців The Best-2019