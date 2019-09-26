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ФІФА навела доказ того, що капітан збірної Нікарагуа таки голосував за Мессі

15:13 351 Читать на русском
ФІФА навела доказ того, що капітан збірної Нікарагуа таки голосував за Мессі
Ліонель Мессі / ФК Барселона

Міжнародна федерація футболу не залишилась осторонь скандалу, який виник навколо премії The Best.

ФІФА миттєво відреагувала на звинувачення на свою адресу у ніби-то махінаціях щодо підрахунку голосів при виборі найкращого гравця світу.

Нагадаємо, видання El Chiringuito у своєму Твіттері процитувало капітана збірної Нікарагуа Хуана Барреру, який висловив подивування з приводу буцім-то свого вибору на користь Ліонеля Мессі. "Я не голосував за Мессі у премії The Best", – сказав Баррера.

"Я не голосував за Мессі", – капітан збірної Нікарагуа викрив ФІФА у фальсифікації голосів

ФІФА в свою чергу опублікувала форму для голосування, на якій стоїть підпис Баррери і печатка федерації футболу Нікарагуа. У ній голос віддано за Мессі.

Нагадаємо, переможець номінації Ліонель Мессі набрав 46 балів. Другим став Вірджіл Ван Дейк, в активі у якого 38 голосів. Третій – португалець Кріштіану Роналду (36 балів).

Мессі в центрі скандалу через ФІФА – з'явилися докази махінацій під час визначення переможців The Best-2019

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