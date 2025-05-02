ФІФА наклала на Ворсклу ще один бан – це вже друге покарання для команди Максимова за місяць
Полтавська Ворскла знову отримала невтішні новини після рішення ФІФА.
ФІФА вирішила ще раз покарати Ворсклу, наклавши на полтавців новий бан щодо реєстрації гравців.
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Відповідне рішення з'явилося на сайті організації в розділі зі списком усіх покарань для команд. Новий бан датований 30 квітня. Йдеться про три реєстраційні періоди.
До цього на Ворсклу вже накладали покарання 4 квітня. Ці всі проблеми з'явилися на фоні того, що полтавська команда бореться за виживання, ідучи в зоні перехідних матчів на 13-му місці в турнірній таблиці УПЛ після 26-ти турів.
Наступний матч колектив Юрія Максимова проведе проти ковалівського Колоса 4 травня.
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