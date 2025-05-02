ФІФА вирішила ще раз покарати Ворсклу, наклавши на полтавців новий бан щодо реєстрації гравців.

Ворскла отримала трансферний бан – відома тривалість покарання, команда бореться за виживання в УПЛ

Відповідне рішення з'явилося на сайті організації в розділі зі списком усіх покарань для команд. Новий бан датований 30 квітня. Йдеться про три реєстраційні періоди.

До цього на Ворсклу вже накладали покарання 4 квітня. Ці всі проблеми з'явилися на фоні того, що полтавська команда бореться за виживання, ідучи в зоні перехідних матчів на 13-му місці в турнірній таблиці УПЛ після 26-ти турів.

Наступний матч колектив Юрія Максимова проведе проти ковалівського Колоса 4 травня.

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