Але зробить це не раніше 2026 року.

ФІФА розглядає можливість запровадження серії пенальті у матчі групового етапу чемпіонату світу 2026 року, повідомляє The Athletic.

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ЧС-2026 пройде у трьох країнах (Мексиці, США та Канаді) і стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Очікується, що команди будуть поділені на 16 груп по три учасники, причому дві з цих трьох команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Члени ради ФІФА спочатку одноголосно проголосували за групи із трьох команд, але тепер вважається, що деякі з них передумали про своє рішення. Оскільки в групах, що складаються з трьох команд, може бути велика щільність у турнірній таблиці, було ухвалено рішення проводити серію пенальті у разі нічийного результату матчу. Команда-переможець отримає одне бонусне очко.

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