Міжнародна федерація футболу може дозволити легіонерам в односторонньому порядку розривати угоди з клубами з України, повідомляє Superesportes.

Вінгер Шахтаря може опинитись у Барселоні – "блаугранас" готові конкурувати за гравця з грандами АПЛ

За інформацією бразильського журналіста Хорхе Ніколи, ФІФА розглядає прохання декількох футболістів, які мають контракти з українськими командами, покинути клуби, яким вони належать, без будь-якої компенсації. Легіонери б'ють на те, що не бачать будь-яких перспектив закінчення війни з Росією.

Нагадаємо, після повномасштабного нападу окупантів ФІФА дозволила іноземцям без погодження з українськими клубами підписувати тимчасові контракти з іншими командами з-за кордону. Спочатку це правило поширювалося до кінця сезону-2021/22, а потім було продовжене на весь сезон-2022/23. Найбільше від такого юридичного свавілля постраждав Шахтар, який продовжує судитися з ФІФА.

"Шахтар був дуже мотивованим": Конопля – про перемогу над Минаєм, провокації з Ренном та боротьбу з СК Дніпро-1