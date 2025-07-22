"Я розумію, що ФІФА вже реагуватиме на такі тривожні заяви. Тому що вони не лише суперечать цінностям рівності та поваги, які відстоює міжнародний футбол, а є небезпечним кроком назад у момент, коли спорт має бути прикладом, а не ганьбою.

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Коли гравець зі світовою популярністю припускає, що жінки "мають займатися домашнім господарством", і звинувачує нашу боротьбу в "викоріненні мужності", він не висловлює свою думку: він увічнює застарілий, жорстокий та системний мачизм.

І ФІФА має покарати його. Рішуче. Чітко. Тому що справжня відданість рівності не пишеться на плакатах і не записується в рекламних роликах: вона проявляється у рішеннях, санкціях та обмеженнях. І в цьому випадку це необхідно.

На цей час, у 2025 році, необхідність продовжувати відстоювати, що жінки можуть (і повинні) прагнути тих же цілей, кар'єри та мрій, що й чоловіки, не тільки обурлива: вона вимотує. Але ми продовжуємо. Боремося. За себе, за наших дочок і за наших синів. Тому що вони заслуговують на те, щоб зростати, бачачи, що цей спорт і світ серйозно ставляться до рівності та справедливості", – написала Сара Саламо у своїх соцмережах.