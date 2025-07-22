"ФІФА має покарати його": дружина Іско різко розкритикувала екс-гравця Реала за сексистські заяви
Дружина Іско Сара Саламо прокоментувала слова екс-гравця Реала Хав'єра Ернандеса, який заявив, що жінки мають сконцентруватися на народженні дітей
"Я розумію, що ФІФА вже реагуватиме на такі тривожні заяви. Тому що вони не лише суперечать цінностям рівності та поваги, які відстоює міжнародний футбол, а є небезпечним кроком назад у момент, коли спорт має бути прикладом, а не ганьбою.
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Коли гравець зі світовою популярністю припускає, що жінки "мають займатися домашнім господарством", і звинувачує нашу боротьбу в "викоріненні мужності", він не висловлює свою думку: він увічнює застарілий, жорстокий та системний мачизм.
І ФІФА має покарати його. Рішуче. Чітко. Тому що справжня відданість рівності не пишеться на плакатах і не записується в рекламних роликах: вона проявляється у рішеннях, санкціях та обмеженнях. І в цьому випадку це необхідно.
На цей час, у 2025 році, необхідність продовжувати відстоювати, що жінки можуть (і повинні) прагнути тих же цілей, кар'єри та мрій, що й чоловіки, не тільки обурлива: вона вимотує. Але ми продовжуємо. Боремося. За себе, за наших дочок і за наших синів. Тому що вони заслуговують на те, щоб зростати, бачачи, що цей спорт і світ серйозно ставляться до рівності та справедливості", – написала Сара Саламо у своїх соцмережах.