ФІФА має намір кардинально змінити правила пробиття пенальті

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Піваріч не зіграє з Ренном, захисник вже полетів у Хорватію, – ЗМІ
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Приватний літак, небажання платити податки та обдурений Реал – неймовірні подробиці трансферу Мбаппе в ПСЖФранція — 14:00 3490
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Грізманн встановив унікальний рекорд в історії Атлетіко за результативністю у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 13:25 808
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Малком красиво забив дебютний гол в Лізі чемпіонів і розплакався, але фантастичний рекорд Коноплянки не перевершивЛіга чемпіонів — 11:02 2780
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Манчестер Сіті – Шахтар: Зінченко і ще 4 футболісти, які грали за обидві командиЛіга чемпіонів — 09:15 4013
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