ФІФА має намір кардинально змінити правила пробиття пенальті

Міжнародна федерація футболу серйозно взялась за модернізацію правил гри.

ФІФА розглядає можливість зміни футбольних правил щодо пробиття 11-метрових, повідомляє Telegraaf.nl.

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За інформацією видання, у федерації хочуть заборонити гравцям добивати м'яч після сейву голкіпера або якщо м'яч влучив у каркас воріт.

Якщо нове правило вступить в дію, то у випадку нереалізованого пенальті (якщо м'яч відбитий воротарем або потрапив в каркас) на користь команди, що обороняється призначатиметься вільний удар.

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