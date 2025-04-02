Мексиканський Леон був дискваліфікований з клубного чемпіонату світу, і на місце, що звільнилося, претендують два клуби – ФК Лос-Анджелес і мексиканська Амеріка. Як інформує Voetbal International, ФІФА розглядає цей варіант.

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Нагадаємо, що Леон був дискваліфікований після скарги коста-риканського клубу Алахуеленсе через те, що його власник також володіє іншим клубом-учасником ЧС Пачукою. ФІФА вирішив, що замінити Леон має клуб із найбільшим рейтингом: у Лос-Анджелеса й Амеріки виявилися однакові показники.

Тим часом Леон планує оскаржити рішення ФІФА і ще сподівається на участь у турнірі. Клубний чемпіонат світу пройде з суботи 14 червня по неділю 13 липня.

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