Міжнародна федерація футболу у своєму бажанні отримати більше грошей готова на все.

Джанні Інфантіно настільки задоволений успішним, на його думку, проведенням Мундіалю в Катарі, що налаштований проводити чемпіонати світу частіше.

Раніше у ФІФА планували організацію ЧС кожні два роки, але під тиском від цієї ідеї змушені були відмовитися. Тепер планом Інфантіно є організація чемпіонату світу раз на три роки, повідомляє Daily Mail.

Україну можуть виключити з ФІФА та УЄФА за спробу провести позачерговий з'їзд УАФ – офіційне попередження

Це лише частина плану реформування світового футболу. На думку президента ФІФА, експеримент із проведенням Мундіалю наприкінці календарного року повністю виправдав себе. Не виключено, що таку ініціативу просуватимуть і надалі. План Інфантіно полягає в наступному – чемпіонат світу гратимуть раз у три роки, а чемпіонат Європи та Клубний ЧС проводитимуть таким чином, щоб турніри не накладалися в часі.

Такі зміни можливі не раніше, ніж у 2030 році. Очікується, що УЄФА і КОНМЕБОЛ виступлять проти цієї ідеї, адже раніше бойкотували проведення чемпіонату світу раз на два роки. А от в Азії та Африці підтримка проекту буде більшою.

До слова, ЧС-2022 приніс ФІФА рекордні доходи, які склали 6,2 мільярда фунтів. Це на 840 мільйонів більше, ніж на ЧС-2018 в країні 404.

Клубний чемпіонат світу зазнав реформ і проходитиме раз у 4 роки – ФІФА оприлюднила новий формат