Міжнародна федерація футболу планує внести ліміт на комісійні для агентів гравців, інформує Marca. Закон можуть внести з 1 липня 2022 року.

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Тепер у представників футболістів (агентів, членів родини та інших осіб, які відстоюють інтереси гравця) є лише два варіанти заробити на трансфері гравця. Перший – 6% від зарплати футболіста, з яких 3% виплачує клуб, який його придбав, та ще 3% надходять від гравця.

Є й альтернативний спосіб заробити – клуб, який продає гравця, має виплатити 10% комісійних від загальної суми трансферу. Зазначається, що агенти матимуть змогу заробляти лише одним з цих способів.

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