ФІФА готує революцію на трансферному ринку – удар по Райолі та інших футбольних агентах
ФІФА розпочала роботу над законом, який має урегулювати виплати для представників гравців.
Міжнародна федерація футболу планує внести ліміт на комісійні для агентів гравців, інформує Marca. Закон можуть внести з 1 липня 2022 року.
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Тепер у представників футболістів (агентів, членів родини та інших осіб, які відстоюють інтереси гравця) є лише два варіанти заробити на трансфері гравця. Перший – 6% від зарплати футболіста, з яких 3% виплачує клуб, який його придбав, та ще 3% надходять від гравця.
Є й альтернативний спосіб заробити – клуб, який продає гравця, має виплатити 10% комісійних від загальної суми трансферу. Зазначається, що агенти матимуть змогу заробляти лише одним з цих способів.
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