ФІФА готує революційну зміну правил щодо пенальті – нововведення може набути чинність після ЧС-2026
ФІФА та IFAB хочуть готують новий пакет змін до футбольних правил
ФІФА та IFAB готують внести зміни до правил пробиття пенальті. Як повідомляє BILD, після сейву воротаря гра одразу зупинятиметься, і добивання більше не буде дозволене.
ФІФА підтвердила місце проведення Міжконтинентального кубка – Забарний дізнався, в якій країні відбудеться турнір
Тобто це означає, що якщо м'яч не забитий з одинадцяти метрів, удар від воріт призначається негайно, незалежно від напрямку відскоку м'яча. У гравця буде тільки одна спроба переправити м'яч у сітку, а його партнери просто спостерігатимуть за ударом з відстані. Поки незрозуміло, що станеться, якщо м'яч відскочить від стійки або поперечки, а воротар не торкнеться його.
Зазначається, що нове правило може набути чинності після чемпіонату світу у 2026 році.
Вінісіуса загнав у тінь, зжер Родріго: чому Мбаппе – новий Роналду в Реалі, але це не точно