ФІФА та IFAB готують внести зміни до правил пробиття пенальті. Як повідомляє BILD, після сейву воротаря гра одразу зупинятиметься, і добивання більше не буде дозволене.

ФІФА підтвердила місце проведення Міжконтинентального кубка – Забарний дізнався, в якій країні відбудеться турнір

Тобто це означає, що якщо м'яч не забитий з одинадцяти метрів, удар від воріт призначається негайно, незалежно від напрямку відскоку м'яча. У гравця буде тільки одна спроба переправити м'яч у сітку, а його партнери просто спостерігатимуть за ударом з відстані. Поки незрозуміло, що станеться, якщо м'яч відскочить від стійки або поперечки, а воротар не торкнеться його.

Зазначається, що нове правило може набути чинності після чемпіонату світу у 2026 році.

Вінісіуса загнав у тінь, зжер Родріго: чому Мбаппе – новий Роналду в Реалі, але це не точно