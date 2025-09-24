Число учасників на чемпіонаті світу 2030 року може збільшитися до 64-х команд.

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домінгес та голова ФІФА Джанні Інфантіно разом з очільниками інших футбольних федерацій обговорили збільшення числа команд на чемпіонаті світу 2030 року, повідомляє ESPN з посиланням на The Associated Press.

Арбітр ФІФА розкрив революційні зміни у пробитті пенальті – правило можуть застосувати вже на ЧС-2026

Чиновники не хочуть зупинятися на форматі турніру за участі 48 команд, який вперше буде застосований на ЧС-2026. У 2030 році очікується історичний Мундіаль, де може зіграти вже 64 команди.

Таким чином це зможе збільшити шанси потрапляння збірної України на чемпіонат світу. Вперше та востаннє "жовто-сині" грали на світовому форумі у 2006 році, коли поступилися у чвертьфіналі майбутнім чемпіонам – Італії.

Додамо, що 3 матчі-відкриття ЧС-2030 планується провести в Уругваї, Аргентині та Парагваї, а далі Мундіаль переїде до Іспанії, Португалії та Марокко.

"Нехай переможе...": Анчелотті насолоджується Бразилією після Реала, критикує ФІФА і чекає на праймового Неймара