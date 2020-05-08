ФІФА дозволила національним чемпіонатам відмовитися від VAR

Низка футбольних ліг готується до відновлення сезону після пандемії.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не заперечує, якщо національні футбольні федерації відмовляться від системи VAR після відновлення сезону, повідомляє прес-служба ФІФА.

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"Кожна федерація може припинити використання системи VAR після відновлення сезону. Однак в чемпіонатах, де буде і надалі використовуватися система VAR, всі аспекти правил гри, а також протоколу залишаться в силі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, більшість європейських чемпіонатів були призупинені через пандемію. Бельгія, Франція і Нідерланди вирішили взагалі не відновлювати сезон. Натомість Бундесліга готується рестартувати 16 травня. Іспанія та Італія очікують на схвалення уряду.

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