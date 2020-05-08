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ФІФА дозволила національним чемпіонатам відмовитися від VAR

8 травня 21:33 385 Читать на русском
ФІФА дозволила національним чемпіонатам відмовитися від VAR
VAR / фото ілюстартивне

Низка футбольних ліг готується до відновлення сезону після пандемії.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не заперечує, якщо національні футбольні федерації відмовляться від системи VAR після відновлення сезону, повідомляє прес-служба ФІФА.

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"Кожна федерація може припинити використання системи VAR після відновлення сезону. Однак в чемпіонатах, де буде і надалі використовуватися система VAR, всі аспекти правил гри, а також протоколу залишаться в силі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, більшість європейських чемпіонатів були призупинені через пандемію. Бельгія, Франція і Нідерланди вирішили взагалі не відновлювати сезон. Натомість Бундесліга готується рестартувати 16 травня. Іспанія та Італія очікують на схвалення уряду.

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