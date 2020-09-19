Міжнародна федерація футболу відкорегувала правило, яке стосується зміни футбольного громадянства, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст Пірс Едвардс.

ФІФА зберегла правило "п'яти замін" на сезон 2020/21

Зокрема, конгрес ФІФА дозволив гравцям, що зіграли один офіційний матч за одну національну збірну, виступати за іншу збірну. Однак, якщо цей матч був у фінальному турнірі чемпіонату світу або у Кубку конфедерацій, змінити команду не вдасться. Нове правило вступить у силу з наступного місяця.

Для прикладу, шанс зіграти за Марокко відтепер отримає форвард Севільї Мунір Ель-Хаддаді. Нагадаємо, вихованець Барселони провів 13 хвилин за збірну Іспанії у матчі проти Македонії 8 вересня 2014 року, але оскільки його батьки родом з Марокко, хотів змінити спортивне громадянство. ФІФА, Королівська федерації футболу Іспанії і навіть спортивний арбітражний суд свого часу позбавили його такого права.

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