ФІФА довічно дискваліфікувала екс-президента федерації футболу Перу

Екс-голова федерації футболу Перу Мануель Бурга отримав вирок від ФІФА за отримання хабаря.

ФІФА довічно усунула від будь-якої футбольної діяльності екс-голову федерації футболу Перу Мануеля Бургу, інформує Los Angeles Times.

Платіні вимагає від УЄФА чималу компенсацію – апетити відстороненого через корупційний скандал француза вражають

Організація відзвітувала, що виявила докази того, що Бурга отримав або мав отримати хабар у розмірі 6 мільйонів євро, пов'язаний із комерційними правами Кубка Америки і Кубка Лібертадорес.

ФІФА також оштрафувала колишнього президента федерації футболу Перу на суму близько мільйона євро. Раніше Бурга був визнаний невинним у справі про шантаж в грудні 2017-го року, коли за це були засуджені бразилець Хосе Марія Марін і перуанець Хуан Анхель Напоут.

Мосьє Скандал або Чому Платіні підтасував жеребкування перед ЧС-1998 і не жалкує про це