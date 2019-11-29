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ФІФА анонсувала створення нової клубної ліги – організація готова інвестувати величезну суму для розвитку проекту

14:56 1082 Читать на русском
ФІФА анонсувала створення нової клубної ліги – організація готова інвестувати величезну суму для розвитку проекту
Джанні Інфантіно / Getty Images

Президент ФІФА Джанні Інфантіно поділився ідеєю щодо створення нової ліги, до якої увійдуть найкращі клуби Африки.

Інфантіно хоче інвестувати мільярд доларів у будівництво стадіонів, які відповідатимуть вимогам ФІФА. Також чиновник має намір покращити рівень суддівства на континенті.

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"Ми повинні взяти 20 найкращих африканських клубів і об'єднати їх в лігу Африки. Така ліга може принести як мінімум 200 мільйонів доларів прибутку, що дозволить їй увійти в десятку найкращих у світі.

Ми візьмемо найкращих африканських рефері і заплатимо їм. Ми проведемо деполітизацію і зробимо професійним суддівство в Африці. Я хочу підняти африканський футбол на світовий рівень", – цитує Інфантіно So Foot.

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Зазначимо, що зараз найпрестижнішим турніром континенту є Африканська Ліги чемпіонів, у якій беруть участь 16 клубів. Чинним володарем престижного трофею є туніський Есперанс.

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Теги
Світ ФІФА Джанні Інфантіно Африканська Ліга чемпіонів
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