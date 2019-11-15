ФІФА анонсувала революційні зміни у проведенні клубного чемпіонату світу

Президент ФІФА Джанні Інфантіно розповів про плани організації щодо зміни структури проведення клубного чемпіонату світу.

Планується збільшити кількість учасників турніру до 24 команд. Від Європи в цьому турнірі братимуть участь 8 команд – по 4 переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи за останні роки.

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"На мій погляд, в майбутньому 40 або 50 клубів з різних частин світу матимуть обгрунтовані амбіції виграти клубний чемпіонат світу. Новий формат турніру дозволить клубному чемпіонату світу стати змаганням, якого з нетерпінням чекають усі, хто любить цей вид спорту. Це перший справжній Кубок світу, де змагатимуться найкращі команди", – цитує Інфантіно ВВС.

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Нагадаємо, цьогорічний клубний чемпіонат світу пройде в Катарі з 11 по 21 грудня. У ньому візьме участь 8 команд.