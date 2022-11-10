Арсенал на власному полі програв Брайтону в рамках 1/16 Кубка англійської ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Нкетія відкрив рахунок на 20-й хвилині, але це був останній успіх "канонірів" у поєдинку. Їхній колишній форвард Денні Велбек заробив пенальті і сам чітко пробив з "позначки".

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По перерві забивав лише Брайтон. Мітома і Лемпті завершували атаки "чайок", вриваючись з лівого флангу. Зінченко вийшов на останні 20 хвилин, але нічим не допоміг Арсеналу – далі крокує команда Роберто Де Дзербі.