"Синьо-жовті" не змогли взяти реванш у чинних чемпіонок континенту. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Футзальна жіноча збірна України вкотре довела, що відсутність ігрової практики може поставити крапку у сподіваннях завоювати серйозний титул. Наші дівчата напередодні розгромно поступились іспанкам з рахунком 0:9 в 1/2 фіналу чемпіонату Європи.

Україна дізналася суперника у матчі за "бронзу" жіночого Євро з футзалу

Заради справедливості варто зазначити, що Іспанія була беззаперечним фаворитом: піренейки – чинний чемпіон Європи. До слова, попередню дуель також виграли іспанки – у січневому матчі у сумнозвізній Бучі "синьо-жовті" поступились 0:7.

Зрештою, українки мають шанс реабілітуватися і піднятися на п'єдестал Євро-2022 – у паралельній зустрічі Португалія знищила Угорщину (6:0) і саме мадярки стануть нашим суперником за бронзу. Поєдинок відбудеться у неділю, 3 липня.

Збірна України принизливо поступилася Іспанії в 1/2 футзального Євро-2022 серед жінок – залишилася надія на бронзу