У рамках 1-го туру Лех Познань на власному полі програв лісабонській Бенфіці. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

Жвавий старт матчу призвів до двох голів у перші 15 хвилин: на впевнено реалізований Піцці пенальті господарі відповіли голом Мікаеля Ісхака після пасу Червінскі.

УЄФА обрав претендентів на гравця тижня у Лізі Європи – серед них кривдники Зорі та українського дуету

Перед перервою Бенфіка вийшла вперед зусиллями свого рекордного придбання – Дарвін Нуньєс після навісу з правого флангу головою вгатив м'яч у сітку. На старті другого тайму Лех востаннє зрівняв рахунок, коли Ісхак добив м'яч у сітку після сейву Влаходімоса. А далі солював Нуньє. Спочатку уругваєць накрутив оборонця і спокійно спрямував м'яч у кут, а на 90+3-й із лінії забив головою після передачі Рафи Сілви.

До слова, українець Василь Кравець вийшов на поле на 74-й хвилині з лави запасних Леха.

Ліга Європи: Бенфіка перестріляла Лех, ефектне шоу від Гьотце та Гранади, АЗ шокував Наполі, гол Рейнджерс з центра поля