Манчестер Сіті програв Тоттенхему у другому турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Тоттенхем оформив переможний результат у матчі проти Манчестер Сіті ще в першому таймі. Перший гол забив Джонсон після класного пасу Рішарлісона.

Манчестер Сіті програв Тоттенхему в першій домашці сезону – "шпори" знову встановили рекорди на Етіхаді

"Шпорам" знадобилося 10 хвилин, щоб подвоїти перевагу. Все почалося з невдалого виходу з оборони за участю Траффорда. Сарр перехопив м'яч, віддав на, але удар у Рішарлісон не вийшов, а ось Палінья пробив влучно.

Тоттенхем – лише другий клуб, який переграв на виїзді команду під керівництвом Пепа Гвардіоли у двох поспіль сезонах АПЛ після Манчестер Юнайтед (2019/20, 2020/21)