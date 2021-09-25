Фіаско Фернандеша на останніх секундах у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Астон Вілла – 0:1
17:11 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед сенсаційно поступився Астон Віллі у 6-му турі АПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
завершено
88’ Кортні Хоз
"Червоні дияволи" прагнули реабілітуватись за поразку від Вест Хема, мінімально переважали опонента та навіть влучали у каркас воріт. Але забила єдиний гол у зустрічі Астон Вілла. Це Хоз результативно замкнув подачу.
Манчестер Юнайтед драматично поступився Астон Віллі – Фернандеш не забив вирішальний пенальті у компенсований час
На останніх миттєвостях Кавані заробив пенальті, а до позначки підійшов Бруну Фернандеш, попри присутність Кріштіану Роналду на полі. Щоправда, португалець вкрай невдало пробив. Це 3 поразка МЮ за 4 останні поєдинки.
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