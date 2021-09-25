Манчестер Юнайтед сенсаційно поступився Астон Віллі у 6-му турі АПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Фернандеш не реалізував пенальті на останніх миттєвостях / Twitter МЮ

"Червоні дияволи" прагнули реабілітуватись за поразку від Вест Хема, мінімально переважали опонента та навіть влучали у каркас воріт. Але забила єдиний гол у зустрічі Астон Вілла. Це Хоз результативно замкнув подачу.

Манчестер Юнайтед драматично поступився Астон Віллі – Фернандеш не забив вирішальний пенальті у компенсований час

На останніх миттєвостях Кавані заробив пенальті, а до позначки підійшов Бруну Фернандеш, попри присутність Кріштіану Роналду на полі. Щоправда, португалець вкрай невдало пробив. Це 3 поразка МЮ за 4 останні поєдинки.