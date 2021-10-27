Барселона несподівано програла Райо Вальєкано в 11-му турі Прімери. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Господарі сенсаційно вийшли вперед. Трехо віддав на Фалькао, а Радамель, прибравши оборонця і кіпера, відправив м'яч у дальній кут. Барселона помчала відігруватись і отримала серйозний шанс – пенальті.

Барселона у матчі із нереалізованим пенальті сенсаційно поступилась Райо Вальєкано

До позначки підійшов Мемфіс Депай, але Столе Дімітрієвскі парирував удар. Райо Вальєкано зумів вистояти і святкував перемогу, яка підняла їх аж на 5 сходинку. Натомість Барселона опустилась на 9 місце.