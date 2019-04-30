ФФУ звернулася в УЄФА з пропозицією провести дебати щодо справи натуралізації Мораєса, – Циганик

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик повідомив нові деталі щодо справи натуралізації форварда Шахтаря Жуніора Мораєса.

"Зараз УЄФА запропонував 2 варіанти розгляду справи. Перший – без участі сторін, прийняти рішення по телефону на селекторній нараді. Другий – запрошення в штаб-квартиру УЄФА представників всіх федерацій, якщо якась зі сторін буде зацікавлена ​​в дебатах.

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ФФУ звернулася до УЄФА з бажанням провести дебати для того, щоб наочно побачити аргументи опонентів щодо даного питання.

2 травня в штаб-квартирі УЄФА зберуться представники всіх сторін, щоб надати свої аргументи і взяти участь в дебатах. Після цього дисциплінарний комітет без участі сторін буде вирішувати долю цієї справи. УЄФА, швидше за все, оголосить рішення 3 травня.

Свої пояснення у цій справі дав і сам Мораєс. Він дуже тепло говорив про Україну, сказав, що планує пов'язати своє майбутнє з Україною", – сказав Циганик в ефірі програми Циганик LIVE.

Нагадаємо, федерації національних команд Португалії та Люксембургу поскаржились в УЄФА щодо ймовірних порушень при натуралізації Жуніора Мораєса.

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