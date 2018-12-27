ФФУ зняла 6 очок з Волині через заборгованість перед сербським клубом

Федерація футболу України вирішила покарати луцьку Волинь, яка зараз представляє Першу лігу.

Причина зняття очок з луцької команди – лист, отриманий від ФІФА, в якому повідомляється про заборгованість за трансфер перед сербським Вадом за центрбека Івана Рогача, інформує Sport Arena. Прес-служба ПФЛ вже підтвердила, що з Волині знято 6 очок.

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До слова, Рогач захищав кольори Волині в період з 2014 до 2015 років. Наразі Іван грає в Індії. У минулому році з лучан вже знімали очки. Тоді команду покарали через заборгованість перед Сашею Стевічем.

Нагадаємо, зараз Волинь проходить атестацію для участь в УПЛ.

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